Рамос: матч с «Интером» был не на жизнь, а на смерть

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды над миланским «Интером» (3:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отличный результат, три очка в группе, которая стала для нас очень сложной. Когда выигрываешь, это помогает психологически восстановиться от сомнений, которые возникают после плохих результатов.



Это был матч не на жизнь, а на смерть. Когда «Интер» сравнял счёт, нужно было играть, двигаться вперед. Мы сделали ставку, которая сыграла», — приводит слова Рамоса ВВС.

«Реал» набрал 4 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Боруссия» М (5) и «Шахтёр» (4).