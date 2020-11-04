Диего Марадона успешно перенёс операцию после кровоизлияния в мозг
Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, сообщил, что тот успешно перенёс операцию. Ранее появилась информация, что специалисту предстоит перенести экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг.
«После полутора часов операции мы решили проблему Диего. Всё прошло хорошо. Теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отёк уже прошёл, поэтому Марадона сможет поправиться», — приводятся слова врача на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.
За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.
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