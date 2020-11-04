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В отношении «Лацио» начали расследование по подозрению в нарушении медицинского протокола

В отношении «Лацио» начали расследование по подозрению в нарушении медицинского протокола
Футбол / Лига чемпионов 0

Федерация футбола Италии сообщила о начале расследования в отношении «Лацио» по подозрению в нарушении медицинского протокола.

Ранее сообщалось, что в римском клубе произошла вспышка коронавируса. Федеральный прокурор начал расследование против «Лацио», чтобы установить любые нарушения медицинских протоколов, направленных на сдерживание пандемии COVID-19.

Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Сообщалось, что во встрече с сине-бело-голубыми «орлам» не помогут нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились.

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