Киран Триппьер: «Локомотив» не удивил нас своей слаженностью и самоотдачей

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы разочарованы результатом. Считаю, мы доминировали в этом матче и создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет играть «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее мы должны были побеждать», — приводит слова Триппьера официальный сайт УЕФА.

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте. В следующем туре «Локомотив» вновь встретится с «Атлетико». Игра пройдёт 25 ноября в Мадриде.