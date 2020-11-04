Киран Триппьер: «Локомотив» не удивил нас своей слаженностью и самоотдачей
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, мы разочарованы результатом. Считаю, мы доминировали в этом матче и создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет играть «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее мы должны были побеждать», — приводит слова Триппьера официальный сайт УЕФА.
«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте. В следующем туре «Локомотив» вновь встретится с «Атлетико». Игра пройдёт 25 ноября в Мадриде.
Можем мы с топами играть! «Локомотив» заслужил ничью с «Атлетико»
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- 4 ноября 2020
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