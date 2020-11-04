«Тоттенхэм» поддержал Райана Сессеньона, которого грубо оскорбили в «Инстаграме»

20-летний полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Райан Сессеньон, в начале октября перешедший в «Хоффенхайм» на правах аренды, стал жертвой оскорблений на расовой почве. Английский футболист в «инстаграм-сториз» выложил скриншот, на котором видны сообщения с оскорблениями в его адрес. В частности, Сессеньона назвали «рабом».

«Если честно, это невероятно. Но самое безумное во всём этом то, что я больше не удивляюсь подобному. Отвратительно», — написал Сессеньон.

«Тоттенхэм Хотспур» в своём «твиттере» поддержал хавбека: «Все в клубе с тобой, Райан. Мы гордимся богатым этническим разнообразием в среде наших болельщиков, сотрудников и игроков. Мы движимы принципом интеграции и равенства для всех, никто не должен терпеть такое отвратительное обращение».