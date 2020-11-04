Глушаков рассказал, как отреагировал на переход Зе Луиша в «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей реакции на переход в «Локомотив» бывшего партнёра по «Спартаку» нападающего Зе Луиша.



«Когда Зе только переходил, я ему сразу написал: «Поздравляю с возвращением в Россию». Он ответил: «Спасибо, мой брат». Мы с ним на связи, находимся в хороших отношениях. Я его очень уважаю, ценю и люблю как друга. Он позитивный парень, и я думаю, что это безусловно усиление для «Локомотива». Даже в сегодняшнем матче («Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:1). – Прим. «Чемпионата») он много цеплялся за мяч, было видно, что он командный игрок. Если бы в конце Жемалетдинов прочитал его пас под себя, была бы результативная передача и забили бы гол», — цитирует Глушакова Sport24.



Глушаков и Зе Луиш вместе выступали за «Спартак» с 2015 по 2019 год. С красно-белыми футболисты стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.

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