Карпин: всех не хотелось терять, обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход ключевых игроков в летнее трансферное окно.



«Все парни провели в команде определённое время, их не нужно было учить алфавиту с буквы А. Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали, – и вот его забрали, вопреки нашему желанию.



Баху здесь всё устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, всё понятно. Фактор «денег больше» очень ощутимый, естественно.



Про зарплату никто из игроков не говорил. Я и сам был футболистом, всё понимаю. И когда называется клуб, куда зовут, про зарплату понятно и так – она больше, чем у нас», — цитирует Карпина «Рейтинг букмекеров».

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