Даниил Уткин: играет гимн Лиги чемпионов, думаю: «Офигеть, как я здесь оказался?»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился эмоциями от первых матчей в Лиге чемпионов. В 1-м туре «быки» на выезде сыграли вничью с «Ренном» (1:1), а во 2-м проиграли дома «Челси» (0:4).
«Вокруг болельщики, играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать». По мне бежали мурашки, я улыбался, наслаждался атмосферой, а после матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали».
Дома с «Челси» чуть-чуть улыбался, но не сильно. После моего первого удара показалось, что мяч залетел в ворота – я был на стадии, чтобы начать радоваться. Ещё запомнил, как после удара Тонни отрикошетил мяч, и я подумал, что гол. Даже на повторе видно, как поднимаю руку, чтобы отпраздновать, но потом хватаюсь за голову», — сказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 4 ноября 2020
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