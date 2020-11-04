Даниил Уткин: рыбачили с парнями на озере на базе, и к нам неожиданно подсел Мусаев

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин высказался о главном тренере команды Мураде Мусаеве, с которым знаком с 14 лет по работе в академии, а также рассказал про увлечение внутри команды.



«Он очень много читает, следит за разными видами спорта, может подойти к Шапи и поговорить с ним про ММА или Хабиба, любит рыбалку – у нас на базе есть озеро, мы в августе рыбачили с парнями, и к нам неожиданно подсел Мусаев.



Летом я и несколько русских игроков прямо увлеклись рыбалкой, постоянно рыбачит Андрей Синицин, а вот ни один иностранец с нами не ходил, ха-ха. Каждый заезд сидели на озере по три-четыре часа, на спиннинг ловили карпа, подлещика, белого амура. Мой личный рекорд – двухкилограммовый карп. Если поймали мало – отпускали, если много – отдавали сотрудникам базы. Летом на командном пикнике ловили рыбу, и нам тут же её жарили», — рассказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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