Даниил Уткин: на тренировках самый крикливый — Шапи. Ари, бывает, просто орёт

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал о партнёрах по команде.
«На тренировках самый крикливый и эмоциональный – Шапи. Не любит проигрывать, возмущается, когда кто-то недобежал. Ари, бывает, просто орёт. Я тоже не люблю проигрывать, нервничаю после поражений. Могу выделить Смольникова – по-доброму подшучивает, он такой дядька.
Если можно подколоть, то мы командой эту возможность не упускаем. При этом душат не только молодых. Штрафов за мат у нас нет, но мы соблюдаем субординацию и при тренерах стараемся не материться. В академии тоже нет штрафов – все и так понимают. Хулиганов же выгоняли, если нарушали дисциплину или портили имущество.
Из неожиданного – Мотя (Сафонов. — Прим. ред.) смотрит какие-то китайские мультики. Больше про ребят сказать не могу: у нас много матчей, а в остальное время игроки сидят по домам из-за карантина», — сказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 4 ноября 2020
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