Полузащитник «Рубина» Йевтич получил удар локтем и потерял сознание в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч группового этапа Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (0:0, перерыв). Команды играют на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.



На 26-й минуте «Рубин» был вынужден произвести замену. Поле покинул травмированный Дарко Йевтич, вместо которого появился Дмитрий Тарасов.



«Удар локтем нанёс Брагин по лицу Йевтича. Рассечение у нашего полузащитника. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле», — сообщает пресс-служба «Рубина» в своём «твиттере».



Полузащитник пополнил состав казанского клуба в январе 2020 года. В сезоне-2020/2021 Йевтич провёл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.