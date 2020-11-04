«Ливерпуль» установил рекорд английских команд в еврокубках

«Ливерпуль» установил рекорд в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0).
Как сообщает Opta, победа мерсисайдцев стала самой крупной для английской команды над соперником из Италии в гостях за всю историю еврокубковых соревнований.
«Ливерпуль», набрав максимально возможные 9 очков в трёх турах, занимает первое место в группе D Лиги чемпионов. Ниже располагается «Аякс» (4), опережающий «Аталанту» по дополнительным показателям. Замыкает квартет «Мидтьюлланн», не набравший ни одного очка.
Напомним, «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз красные завоевали главный еврокубок в сезоне-2018/2019. Тогда подопечные Юргена Клоппа прошли в плей-офф «Баварию», «Порту» и «Барселону», а в финале победили «Тоттенхэм Хотспур».
- 4 ноября 2020
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