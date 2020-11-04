Коке – о ничьей с «Локомотивом»: это была неудачная игра, но нет времени сожалеть

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1)



«Это была неудачная игра. Но нет времени сожалеть об этом, мы должны продолжать работать. Команда приложила огромные усилия, чтобы взять три очка, все игроки «Атлетико» выложились на поле. Мы должны улучшить некоторые вещи, нужно продолжать в том же духе, и положительный результат придёт», — цитирует Коке Marca.



Матч «Локомотив» — «Атлетико» прошёл 3 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. «Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.