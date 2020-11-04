«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России

В заключительном туре группового этапа Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал «Рубин». Матч прошёл на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершился со счётом 1:0.



Хозяева вышли вперёд на 75-й минуте встречи благодаря точному удару полузащитника Рамазана Гаджимурадова. Доигрывали матч хабаровчане в меньшинстве – спустя три минуты после взятия ворот вторую жёлтую карточку получил защитник Григорий Труфанов.



«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира. На последней строчке расположился «Черноморец» (0).

Расписание матчей Кубка России сезона-2020/2021