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«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России

«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В заключительном туре группового этапа Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал «Рубин». Матч прошёл на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершился со счётом 1:0.

Хозяева вышли вперёд на 75-й минуте встречи благодаря точному удару полузащитника Рамазана Гаджимурадова. Доигрывали матч хабаровчане в меньшинстве – спустя три минуты после взятия ворот вторую жёлтую карточку получил защитник Григорий Труфанов.

«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира. На последней строчке расположился «Черноморец» (0).

Расписание матчей Кубка России сезона-2020/2021

Кубок России. Группа 9
04 ноября 2020, среда. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гаджимурадов – 75'
Удаления: Труфанов – 80' / нет
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