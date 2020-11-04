Судья Федотов: игрока СКА за удар Йевтичу надо было удалять. Выставил локоть, как оружие

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, который произошёл в матче Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0).



«Игрока «СКА-Хабаровска» за удар Йевтичу в игре Кубка России с «Рубином» надо было удалять. Локоть у него выставлен, как оружие, есть скорость, и попал игрок СКА по голове. Если арбитр не увидел всей картинки, то мог бы обратить внимание на кровь как сопутствующий фактор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



На 26-й минуте «Рубин» был вынужден произвести замену. Поле покинул травмированный Дарко Йевтич, вместо которого появился Дмитрий Тарасов. Полузащитник получил болезненный удар локтем в лицо. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле.

Полузащитник «Рубина» Йевтич получил удар локтем и потерял сознание в матче Кубка России