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Бышовец: свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать «Зениту» нужный ритм

Бышовец: свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать «Зениту» нужный ритм
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».

«Сейчас трудно оценивать состояние «Лацио», поскольку мы не до конца знаем, в каких сочетаниях и в каком составе команда выйдет на поле. Поэтому можно только отталкиваться от текущих возможностей питерского клуба. Конечно, потери Азмуна и Малкома скажутся на игре, но свежий Дзюба плюс разыгравшийся в последних матчах Александр Ерохин могут придать «Зениту» нужный ритм и разнообразие в атаке. К тому же, после победы над «Химками», пусть и не самой простой, футболисты должны раскрепоститься и выбросить из головы тот негатив, что был вокруг них из-за последних поражений. Это дает шанс зацепиться за победу над «Лацио» и сохранить шансы на успех в группе», — цитируют Бышовца «Известия».

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