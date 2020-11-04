Вадим Евсеев: второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1).



«Уезжал со стадиона в хорошем настроении. Второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом, набрав важные очки.



И если «Бавария» показала свой класс, «Атлетико» не смог быстро двигать мяч, не смог быстро переходить из обороны в атаку. «Локомотив» не позволил это сделать, играя очень компактно.



У хозяев было две линии: 4-4 и два нападающих, которые тоже отходили назад. Мадридцы хотели сыграть максимально широко, но «Локомотив» не раскрылся, не отступил от плана на игру. В итоге «Атлетико» вынужденно действовал в позиционных атаках и не преуспел. Жоау Фелиш выделялся. Забить не смог, но видно, что это большой талант.



Теперь посмотрим, насколько удачно получится у «Локомотива» переключиться на матч Российской Премьер-Лиги», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

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