Игроки «ПСЖ» застряли в лифте более чем на час перед матчем Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава в своём «инстаграме» сообщил, что игроки французского клуба застряли в лифте в Германии. Футболисты находились взаперти более часа, после чего на помощь прибыли спасатели. После этого парижане были вызволены из лифта.
Напомним, пять футболистов «Пари Сен-Жермен» пропустят матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Неймар продолжает восстановление после травмы приводящих мышц, бразилец вернётся на поле после перерыва на матчи сборных. В это же время к команде должны присоединиться Марко Верратти (восстановление после травмы четырёхглавой мышцы), Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.
Встреча «ПСЖ» с «Лейпцигом» пройдёт сегодня, 4 ноября. Начало — в 23:00 мск.
Килиан Мбаппе и ещё 4 футболиста «ПСЖ» пропустят матч с «РБ Лейпциг»
- 4 ноября 2020
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