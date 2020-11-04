Игроки «ПСЖ» застряли в лифте более чем на час перед матчем Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава в своём «инстаграме» сообщил, что игроки французского клуба застряли в лифте в Германии. Футболисты находились взаперти более часа, после чего на помощь прибыли спасатели. После этого парижане были вызволены из лифта.

Напомним, пять футболистов «Пари Сен-Жермен» пропустят матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Неймар продолжает восстановление после травмы приводящих мышц, бразилец вернётся на поле после перерыва на матчи сборных. В это же время к команде должны присоединиться Марко Верратти (восстановление после травмы четырёхглавой мышцы), Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.



Встреча «ПСЖ» с «Лейпцигом» пройдёт сегодня, 4 ноября. Начало — в 23:00 мск.