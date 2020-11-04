Боярский: Семак должен остаться в «Зените», мы с Орловым надеемся на него. Всё-таки свой!

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также о перспективах главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.



«Всеми силами сегодня буду болеть за «Зенит», очень надеюсь на победу. Вчера смотрел матч «Локомотива», ребята достаточно серьёзно готовы к сложным матчам. Но вот насколько питерцы смогут противостоять «Лацио»… Очень хочется, чтобы вчерашний результат «Локо» вдохновил «Зенит» на победу. Верю в это! Но никаких оптимистических выводов делать не буду.



Если «Зенит» сегодня проиграет, то этот матч может стать последним для Семака у руля питерской команды. Но, конечно, хотелось бы этого избежать. Большинство моих друзей очень скептично относятся к Семаку, однако я и Геннадий Сергеевич Орлов возлагаем на него серьёзные надежды. Всё-таки он свой! Слышал достаточно аргументов в пользу того, что «Зениту» следует обновить тренерский коллектив. Но я консерватор и своих не бросаю. Надеюсь на Семака, мои симпатии на его стороне.



Если «Зениту» и суждено сегодня проиграть, Сергей Богданович должен остаться. У «Зенита» в сегодняшнем матче есть шанс доказать состоятельность и спасти Семака. Надеюсь, наша внутренняя поддержка поможет российскому клубу», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч «Зенит» – «Лацио» состоится сегодня, 4 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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