Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» победил «Динамо» в дерби молодёжек, ЦСКА уступил «Зениту»

«Спартак» победил «Динамо» в дерби молодёжек, ЦСКА уступил «Зениту»
Футбол / РПЛ 0

В 9-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Динамо». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 4:2.

Хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча уже к 10-й минуте встречи благодаря дублю нападающего Ильи Голятова с пенальти. В середине первого тайма гости сократили отставание усилиями защитника Артёма Япрынцева, однако под занавес первой половины матча он получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 69-й минуте забил полузащитник красно-белых Степан Мельников. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала у гостей забил форвард Иван Зазвонкин, а затем у хозяев отличился нападающий Николоз Кутателадзе.

Турнирная таблица молодёжного первенства России
Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
04 ноября 2020, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо-мол.
Москва
1:0 Голятов – 2' (пен)   2:0 Голятов – 10' (пен)   2:1 Япрынцев – 26'   3:1 Мельников – 69'   4:1 Кутателадзе – 90'   4:2 Зазвонкин – 90'
Удаления: нет / Япрынцев – 36'

В параллельном матче ЦСКА принимал «Зенит» на стадионе «Октябрь» в Москве. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в середине первого тайма, на 22-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Евгений Ким.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
04 ноября 2020, среда. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Ким – 21'

Результаты других матчей:

«Урал» — «УОР № 5» — 1:3
«Строгино» — «Уфа» — 3:0
«Сочи» — «Краснодар» — 2:0
«Рубин» — «Академия им. Коноплёва» — 1:0
«Локомотив» — «Химки» — 1:0.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020