«Спартак» победил «Динамо» в дерби молодёжек, ЦСКА уступил «Зениту»

В 9-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Динамо». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 4:2.



Хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча уже к 10-й минуте встречи благодаря дублю нападающего Ильи Голятова с пенальти. В середине первого тайма гости сократили отставание усилиями защитника Артёма Япрынцева, однако под занавес первой половины матча он получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 69-й минуте забил полузащитник красно-белых Степан Мельников. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала у гостей забил форвард Иван Зазвонкин, а затем у хозяев отличился нападающий Николоз Кутателадзе.

В параллельном матче ЦСКА принимал «Зенит» на стадионе «Октябрь» в Москве. Встреча завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол был забит в середине первого тайма, на 22-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Евгений Ким.

Результаты других матчей:



«Урал» — «УОР № 5» — 1:3

«Строгино» — «Уфа» — 3:0

«Сочи» — «Краснодар» — 2:0

«Рубин» — «Академия им. Коноплёва» — 1:0

«Локомотив» — «Химки» — 1:0.