Петржела: на победу «Зенита» над «Лацио» даже не рассчитываю. В Лиге чемпионов он слаб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
«До сих пор жду побед «Зенита» в Лиге чемпионов, но мне кажется, питерцы и сегодня не смогут взять три очка. «Лацио» — очень достойная команда, с ними сложно играть. На победу «Зенита» даже не рассчитываю: либо поражение, либо ничья.
В «Зените» тяжёлая психологическая ситуация, в таком состоянии нелегко играть. Единственное, что может помочь «Зениту», — это коронавирусная ситуация у итальянцев. В Санкт-Петербург они приехали не в оптимальном составе, но даже с таким «Лацио» будет очень трудно.
Что касается проблем «Зенита», не будет основополагающих игроков: Азмуна, Дриусси. Не совсем понятна ситуация с Дзюбой, да ещё и Малком никак не может восстановиться. Все эти футболисты очень важны, без них сложно добиваться результата.
«Зенит» слаб в Лиге чемпионов. Команда точно не выйдет из группы. Семак хороший тренер, но только для чемпионата России. В Европе ему не хватает опыта, он ещё молодой. Даже смысла нет сравнивать уровень российского и европейского футбола. Где РПЛ, а где Лига чемпионов? Не знаю, будет ли Семак руководить командой до конца групповых матчей. Но если «Зенит» хочет побеждать в еврокубках, то нужно приглашать сильного и опытного тренера. Желательно с удачным опытом работы в еврокубках», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 ноября 2020
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