Adidas прекратил сотрудничество с «Карабахом». Работник клуба жёстко выступал против армян

Немецкая фирма adidas направила азербайджанскому клубу «Карабах» письмо о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке. Копия документа имеется в распоряжении «Чемпионата».



Ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. Сегодня было объявлено, что сотрудника «Карабаха» отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистское поведение и нарушение базовых правил поведения.



Резкие заявления со стороны Азербайджана и Армении начали звучать после того, как началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в эскалации военного конфликта.

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против представителя «Карабаха»