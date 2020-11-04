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Adidas прекратил сотрудничество с «Карабахом». Работник клуба жёстко выступал против армян

Adidas прекратил сотрудничество с «Карабахом». Работник клуба жёстко выступал против армян
Футбол / Прочие турниры 0

Немецкая фирма adidas направила азербайджанскому клубу «Карабах» письмо о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке. Копия документа имеется в распоряжении «Чемпионата».

Ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов. Сегодня было объявлено, что сотрудника «Карабаха» отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистское поведение и нарушение базовых правил поведения.

Резкие заявления со стороны Азербайджана и Армении начали звучать после того, как началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в эскалации военного конфликта.

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