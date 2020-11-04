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Миранчук — о новом контракте с «Локомотивом»: я один из самых счастливых людей на земле

Миранчук — о новом контракте с «Локомотивом»: я один из самых счастливых людей на земле
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал заключение нового контракта с московским клубом.

«В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своём клубе. У меня теперь ещё больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче.

Я – футболист. Моя задача – доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу. Сейчас я один из самых счастливых людей на земле», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Миранчук — воспитанник «Локомотива». Новое соглашение 25-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.

Агент Миранчука прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом»
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