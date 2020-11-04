Рыбусь: в матче с «Баварией» эмоций было намного больше, а с «Атлетико» надо было терпеть

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).
«Если не смотреть на результат, то после «Баварии» эмоций было намного больше. У меня было ощущение, что мы их можем обыграть, было много моментов. В той игре я получал удовольствие, а вчера надо было терпеть и большой объём отрабатывать в защите. Моментов у нас особо не было. Это была вязкая игра, чтобы взять одно очко после поражения.
С «Баварией», лично для меня, команда сыграла просто супер и в обороне, и в атаке. Это был очень хороший матч, мы отлично себя показали. И тем обиднее, что не взяли очков. Марко сказал, что, вчера мы хоть и хуже играли, но заработали этот балл. Думаю, у других ребят тоже эмоций осталось больше после того матча. До сих пор это есть в голове, что могли обыграть «Баварию»», — приводит слова Рыбуся Sport24.
- 4 ноября 2020
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