«Зенит» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 4 ноября, состоится матч «Зенит» – «Лацио». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Лацио».



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. В бригаду войдут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Антониу Нобре.



Римский «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.