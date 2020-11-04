«Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 20:55

Сегодня, 4 ноября, состоится матч «Истанбул Башакшехир» – «Манчестер Юнайтед». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Джанпаоло Кальварезе.



«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Истанбул Башакшехир» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе H являются «ПСЖ» и «РБ Лейпциг», которые также проведут матч сегодня.



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.