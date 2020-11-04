Регилон: ради Бэйла «Тоттенхэм» оборудовал на тренировочной базе поле для гольфа

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон рассказал об одном из условий, на которое пошло руководство клуба ради трансфера Гарета Бэйла.



«Я был очень удивлён, когда увидел на тренировочной базе „Тоттенхэма“ поле для гольфа. Оно небольшое, метров 30 в длину, но тем не менее. Да, мне сказали, что его оборудовали специально для Бэйла. Я просто не мог в это поверить», — цитирует футболиста El Larguero.



Гарет Бэйл, уже выступавший в составе «Тоттенхэма» ранее, славится любовью к гольфу. За лондонский клуб он выступает на правах аренды из мадридского «Реала». 1 ноября валлиец отметился первым забитым мячом за «Тоттенхэм» после возвращения в команду.

Серхио Регилон также до минувшего межсезонья выступал за «Реал». В конце сентября он перебрался в Лондон и будет выступать за «Тоттенхэм» на постоянной основе.