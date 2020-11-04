ЦСКА продлил контракт с защитником Карповым

Защитник ЦСКА Вадим Карпов продлил контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте «армейцев». Предыдущее соглашение игрока с клубом действовало до лета 2022 года.



Карпов сыграл за основную команду «армейцев» 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.



18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.

В середине октября Карпов получил серьёзные травмы в матче РПЛ с «Динамо». Защитнику был диагностирован перелом носа, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.