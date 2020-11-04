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«Севилья» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Севилья» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 4 ноября, состоится матч «Севилья» – «Краснодар». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Краснодар».

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

«Севилья» набрала 4 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» и «Ренн», которые также проведут матч сегодня.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

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