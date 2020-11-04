Дик Адвокат: уровень РПЛ намного выше чемпионата Нидерландов
Бывший тренер сборной России и «Зенита», ныне работающий в «Фейеноорде», Дик Адвокат сравнил работу в Российской Премьер-Лиге и чемпионате Нидерландов.
«Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России. Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев.
К слову, раньше переезжать за границу из России даже было запрещено. Об этом есть документальный фильм на Netflix, однако он касается хоккея», — сказал Адвокат на пресс-конференции.
Завтра, 5 ноября, «Фейеноорд» сыграет с московским ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы.
Адвокат: у ЦСКА большой бюджет. Такой масштаб мне знаком со времён работы в «Зените»
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