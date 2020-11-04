«Барселона» — «Динамо» К: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 4 ноября, состоится матч «Барселона» – «Динамо» К. Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Динамо» К.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.
«Барселона» набрала 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. Киевское «Динамо» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Ювентус» и «Ференцварош», которые также проведут матч сегодня.
Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
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