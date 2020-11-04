«Зенит» — «Лацио»: Дзюба и Жирков — в стартовом составе санкт-петербургской команды

Стали известны стартовые составы «Зенита» и римского «Лацио» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Лацио».



«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Караваев, Жирков, Ерохин, Дзюба.



«Лацио»: Рейна, Патрик, Корреа, Худт, Пароло, Милинкович-Савич, Ачебри, Марушич, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

Римский «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.