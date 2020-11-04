37-летний Пепе заключил новый контракт с «Порту» до 2023 года
Защитник Пепе продлил контракт с «Порту», сообщает пресс-служба португальского клуба. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Пепе стал игроком «Порту» в 2019 году. В нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах чемпионата Португалии и забил 1 мяч. С 2007 по 2017 год выступал за «Реал». В составе мадридского клуба Пепе — победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), чемпион Испании (сезон-2007/2008, 2011/2012, 2016/2017), обладатель Кубка (сезон-2010/2011, 2013/2014) и Суперкубка (2008, 2012) Испании.
С 2007 года Пепе защищает цвета сборной Португалии. В составе национальной команды защитник — победитель чемпионата Европы (2016) и Лиги наций УЕФА (2019).
- 4 ноября 2020
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:11
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:42
-
17:32
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
17:06
-
16:35
Партнерский контент