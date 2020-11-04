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37-летний Пепе заключил новый контракт с «Порту» до 2023 года

37-летний Пепе заключил новый контракт с «Порту» до 2023 года
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник Пепе продлил контракт с «Порту», сообщает пресс-служба португальского клуба. Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Пепе стал игроком «Порту» в 2019 году. В нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах чемпионата Португалии и забил 1 мяч. С 2007 по 2017 год выступал за «Реал». В составе мадридского клуба Пепе — победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), чемпион Испании (сезон-2007/2008, 2011/2012, 2016/2017), обладатель Кубка (сезон-2010/2011, 2013/2014) и Суперкубка (2008, 2012) Испании.

С 2007 года Пепе защищает цвета сборной Португалии. В составе национальной команды защитник — победитель чемпионата Европы (2016) и Лиги наций УЕФА (2019).

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