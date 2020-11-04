Дзюба: ничья с «Лацио» не будет осечкой. Поражение — скорее всего, да

Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда примет на своём стадионе «Лацио».



«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы. Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».



По итогам двух туров «Зенит» располагается на последней строчке турнирной таблицы группы F. Российский клуб проиграл домашний матч с «Брюгге» (1:2) и выездной — с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Ранее стали известны стартовые «Зенита» и «Лацио».