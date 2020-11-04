Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба: ничья с «Лацио» не будет осечкой. Поражение — скорее всего, да

Дзюба: ничья с «Лацио» не будет осечкой. Поражение — скорее всего, да
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда примет на своём стадионе «Лацио».

«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы. Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По итогам двух туров «Зенит» располагается на последней строчке турнирной таблицы группы F. Российский клуб проиграл домашний матч с «Брюгге» (1:2) и выездной — с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Ранее стали известны стартовые «Зенита» и «Лацио».

Дзюба — перед матчем с «Лацио»: лучше победить, но недостойно, чем достойно проиграть
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020