Дзюба: ничья с «Лацио» не будет осечкой. Поражение — скорее всего, да
Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда примет на своём стадионе «Лацио».
«Если будет ничья, я не думаю, что это какая-то осечка. Поражение — скорее всего, да. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это чуть ли не последний шанс зацепиться за выход из группы. Все силы приложим, потому что играем дома. Надеюсь, сыграем очень смело и в атаку», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
По итогам двух туров «Зенит» располагается на последней строчке турнирной таблицы группы F. Российский клуб проиграл домашний матч с «Брюгге» (1:2) и выездной — с дортмундской «Боруссией» (0:2).
Ранее стали известны стартовые «Зенита» и «Лацио».
Дзюба — перед матчем с «Лацио»: лучше победить, но недостойно, чем достойно проиграть
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