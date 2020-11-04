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Семак — о матче с «Лацио»: каждая встреча решающая. Чтобы считать очки, их нужно набрать

Семак — о матче с «Лацио»: каждая встреча решающая. Чтобы считать очки, их нужно набрать
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с римским «Лацио».

«Для нас каждая встреча решающая. Чтобы считать очки, их нужно сначала набрать. Выходим, играем, будем надеяться, что игра сложится для нас более удачно. Будем делать всё, что в наших силах.

У каждого игрока бывают хорошие и не очень периоды. На долю Дзюбы выпало очень много матчей и нагрузки. Что касается предыдущего матча — меняют всех игроков. Защитников реже, нападающих чаще. В первой встрече Артёму было сложно противодействовать, поэтому хотели изменить игру, выпустив более быстрого игрока. У него есть небольшие проблемы, связанные с состоянием мышц, поэтому дали ему отдохнуть в матче с «Химками»», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

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