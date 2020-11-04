Гончаренко: не скажу, что матч с «Фейеноордом» будет открытым, но должно быть интересно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом».



«Можно сказать, что знаю всё о „Фейеноорде“. Работа тренера — глубоко проанализировать. Мы много посмотрели матчей как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Очень хорошо знаем кадровую ситуацию и как команда меняла схему в матче с «Вольфсбергом», как атакует и как обороняется.



Единственное, по фамилиям не скажу, потому что голландцам тяжело произносить наши фамилии, а нам — голландские. Но могу выделить Спайича, он играл в нашем чемпионате. У нас много информации, но сможешь сказать, что хорошо знаешь команду, только когда с ней сыграешь.



В чемпионате Нидерландов больше открытых матчей, чем в нашей Премьер-Лиге. Мы знаем, как действует «Фейеноорд». Это не та команда, которая будет долго и глубоко обороняться. Мы знаем, что они любят атаковать, а они знают, что мы любим то же самое. Завтра ожидаю футбола, который очень нравится болельщикам. Не могу сказать, что будет слишком открытый матч, но должно быть интересно», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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