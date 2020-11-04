Гончаренко: Адвокат оставил очень хорошее впечатление о себе в России

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» поделился мнением о наставнике нидерландского клуба Дике Адвокате.



«Он оставил очень хорошее впечатление о себе работой в «Зените» и сборной России. Его очень любили футболисты, к нему хорошо относилась пресса. Дик оставил яркий след. Думаю, в России все будут рады его видеть.



Великолепно оцениваю Адвоката как тренера. Он очень много выиграл, со всеми командами добивался успеха, показывая при этом атакующий футбол. О нём только самые лестные отзывы. Посмотрите в YouTube, как он прощался с Санкт-Петербургом. Плакал он и половина фанатов «Зенита», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Адвокат: у ЦСКА большой бюджет. Такой масштаб мне знаком со времён работы в «Зените»