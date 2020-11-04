Гончаренко: Адвокат оставил очень хорошее впечатление о себе в России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» поделился мнением о наставнике нидерландского клуба Дике Адвокате.
«Он оставил очень хорошее впечатление о себе работой в «Зените» и сборной России. Его очень любили футболисты, к нему хорошо относилась пресса. Дик оставил яркий след. Думаю, в России все будут рады его видеть.
Великолепно оцениваю Адвоката как тренера. Он очень много выиграл, со всеми командами добивался успеха, показывая при этом атакующий футбол. О нём только самые лестные отзывы. Посмотрите в YouTube, как он прощался с Санкт-Петербургом. Плакал он и половина фанатов «Зенита», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Адвокат: у ЦСКА большой бюджет. Такой масштаб мне знаком со времён работы в «Зените»
- 4 ноября 2020
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:49
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:11
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:10
Партнерский контент