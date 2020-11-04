«Зенит» — «Лацио»: Ерохин открыл счёт

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Лацио». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 34-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Лацио».
На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Результативную передачу отдал нападающий санкт-петербургской команды Артём Дзюба.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. В бригаду входят ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Антониу Нобре.
Римский «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.
- 4 ноября 2020
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