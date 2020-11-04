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«Торино» одержал первую победу в сезоне Серии А, обыграв в выездном матче «Дженоа»

«Торино» одержал первую победу в сезоне Серии А, обыграв в выездном матче «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился перенесённый матч 3-го тура Серии А. «Дженоа» на своём поле уступил «Торино» со счётом 1:2. Это первая в сезоне победа туринского клуба — ранее он лишь раз сыграл вничью.

На 10-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря голу Саши Лукича. 16 минут спустя счёт удвоил Лука Пеллегрини, отправив мяч в свои ворота. В компенсированное ко второму тайму время «Дженоа» смог отквитать один мяч — гол на счету Джанлуки Скамакки.

По итогам шести туров «Торино», невзирая на победу, по-прежнему находится в зоне вылета, на 18-м месте в турнирной таблице. «Дженоа» занимает 16-е место.

Турнирная таблица Серии А.

В седьмом туре Серии А «Торино» будет принимать «Кротоне», а «Дженоа» дома сыграет с «Ромой».

Италия - Серия А. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Торино
Турин
0:1 Лукич – 10'   0:2 Пеллегрини – 26' (автогол)   1:2 Скамакка – 90+4'
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