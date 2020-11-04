Марадишвили: «Фейеноорд» — непростой соперник, но ЦСКА приехал побеждать

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Фейеноордом».



«Матч будет сложным. «Фейеноорд» — непростой соперник, но мы приехали выигрывать. Настрой очень серьёзный. Думаю, получится интересный матч. Команда очень серьёзная, с хорошо подобранными футболистами. Сегодня разбирали их игру. У «Фейеноорда» индивидуально сильные игроки, будет сложно.



У нас разные чемпионаты, и каждый по-своему ценен. Нидерландский футбол тоже неплохой, команды играют и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, как и наши клубы. Будет интересно посмотреть», — приводит слова Марадишвили официальный сайт ЦСКА.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА состоится завтра, 5 ноября, в Роттердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 23:00 мск.