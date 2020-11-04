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«Севилья» — «Краснодар»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Севилья» — «Краснодар»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Краснодара» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Краснодар».

«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Жордан, де Йонг, Ракитич, Мунир, Кунде, Х. Навас, Эскудеро, Д. Карлос.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин, Сабуа, Сулейманов.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

«Севилья» набрала 4 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» и «Ренн», которые также встречаются сегодня.

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