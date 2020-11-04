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«Барселона» — «Динамо» К: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Динамо» К: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и киевского «Динамо» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, де Йонг, Дест, Альба, Бускетс, Пьянич, Педри, Месси, Фати, Гризманн.

«Динамо» К: Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кёндзёра, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.

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