Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом
Хавбек лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер британской команды Фрэнк Лэмпард.
Игрок переведён на режим самоизоляции и пропустит ближайшие матчи лондонцев, сообщается в официальном «твиттере» «Челси».
Хаверц перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Байера». В этом сезоне английской Премьер-лиги провёл 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На его счету одна жёлтая карточка.
«Челси» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 4 ноября, британской команде предстоит матч Лиги чемпионов УЕФА с французским «Ренном».
- 4 ноября 2020
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:49
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:45
-
19:44
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:11
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:10
Партнерский контент