Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом

Хавбек лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер британской команды Фрэнк Лэмпард.



Игрок переведён на режим самоизоляции и пропустит ближайшие матчи лондонцев, сообщается в официальном «твиттере» «Челси».



Хаверц перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Байера». В этом сезоне английской Премьер-лиги провёл 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На его счету одна жёлтая карточка.



«Челси» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 4 ноября, британской команде предстоит матч Лиги чемпионов УЕФА с французским «Ренном».