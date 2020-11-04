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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заразился коронавирусом
Футбол / Лига чемпионов 0

Хавбек лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер британской команды Фрэнк Лэмпард.

Игрок переведён на режим самоизоляции и пропустит ближайшие матчи лондонцев, сообщается в официальном «твиттере» «Челси».

Хаверц перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Байера». В этом сезоне английской Премьер-лиги провёл 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На его счету одна жёлтая карточка.

«Челси» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 4 ноября, британской команде предстоит матч Лиги чемпионов УЕФА с французским «Ренном».

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