«Зенит» — «Лацио»: гости сравняли счёт

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает «Лацио». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 83-й минуте ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Лацио».

На 82-й минуте встречи счёт сравнял нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. В бригаду входят ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Антониу Нобре.



Римский «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также встречаются сегодня.