«Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбул Башакшехиру» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Истанбул Башакшехир» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.



На 16-й минуте провал в обороне гостей позволил Демба Ба с центра поля убежать один на один с вратарём «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном и реализовать шанс. На 40-й минуте встречи хозяева удвоили преимущество — гол на счету Эдина Вишчи. Спустя всего три минуты «Манчестер Юнайтед» отквитал один гол усилиями француза Антони Марсьяля. Более команды голов не забивали.



В другом матче группы H Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч начнётся в 23:00 мск.