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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбул Башакшехиру» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбул Башакшехиру» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Истанбул Башакшехир» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.

На 16-й минуте провал в обороне гостей позволил Демба Ба с центра поля убежать один на один с вратарём «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном и реализовать шанс. На 40-й минуте встречи хозяева удвоили преимущество — гол на счету Эдина Вишчи. Спустя всего три минуты «Манчестер Юнайтед» отквитал один гол усилиями француза Антони Марсьяля. Более команды голов не забивали.

В другом матче группы H Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 20:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Ба – 12'   2:0 Вишча – 40'   2:1 Марсьяль – 43'
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