Властимил Петржела: думаю, это последнее очко «Зенита» в Лиге чемпионов. Я разочарован

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Лацио» (1:1).
«Сегодня «Зенит» сыграл вничью, но команда поздно спохватилась. Думаю, это последнее очко, которое «Зенит» заработал в группе. Возможно, есть небольшие шансы зацепиться за очки в гостевом матче с «Брюгге», но даже это маловероятно.
«Лацио» приехал в ослабленном составе, но это не помешало команде уехать с положительным результатом. «Зенит» мог обыграть итальянцев, но не хватило концентрации. Не перестану повторять — все проблемы команды от неопытности. Тренер молодой, команда ничего не может сделать. Хочется смотреть на победы, но совсем ничего не получается в Европе у Семака.
Я разочарован. До сих пор всей душой болею за «Зенит». Расскажу забавную историю. В моём городе все знают, что я тренировал «Зенит». Как только выхожу на улицу после неудачного матча питерцев, каждый подходит и спрашивает: «Почему они так плохо играют?». Пытаюсь объяснить причины, но в большинстве случаев просто улыбаюсь и киваю головой», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 ноября 2020
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