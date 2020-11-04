Ерохин — об упущенной победе над «Лацио»: обидно, нам нужны были три очка

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» (1:1). Ерохин открыл счёт, однако в концовке встречи итальянский клуб вырвал ничью усилиями Фелипе Кайседо.
«Была подача с фланга, борьба, Дзюба скинул, а я пробил в касание. Получилось неплохо. Не удержали результат, который был необходим. Могли забивать ещё, но в концовке пропустили. Сложно сказать, почему не получилась концовка. Сейчас тренер подскажет. Посмотрим, почему пропустили гол. Обидно, ведь нам нужны были три очка в этом матче. Будем двигаться дальше.
С чем связана замена? У меня небольшое повреждение. Надеюсь, не очень сильное", — цитирует Ерохина «Матч ТВ».
По итогам трёх туров группового этапа Лиги чемпионов клуб из Санкт-Петербурга набрал одно очко.
- 4 ноября 2020
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