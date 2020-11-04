Симоне Индзаги: результат матча с «Зенитом» абсолютно справедлив

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Финальный результат абсолютно справедливый», — передаёт слова Индзаги корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Результативную передачу отдал нападающий санкт-петербургской команды Артём Дзюба. Во втором тайме, на 82-й минуте, счёт сравнял нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо.

«Зенит» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы F. Римский «Лацио» (5) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые проводят матч в эти минуты.



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» и «Зенит» 24 ноября проведут матч на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.