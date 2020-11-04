Семак: шансы на выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов небольшие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные сыграли вничью с «Лацио» (1:1).



«Допустили несколько ошибок, потеряли мяч в простых ситуациях. Плюс „Лацио“ стал играть активнее, перехватил инициативу.



Поле было скользким. Обе команды скользили сегодня, оно одинаково для всех. Думаю, Ловрен всё равно вряд ли бы успел перехватить тот пас. Он ждал прострела больше ближе к воротам, а второй темп не успели вернуться.



Не думаю, что у нас была серьёзная опция улучшения атакующих действий. Вендел — игрок созидательный, но перехода от обороны к атаке. Кузяев не выпадал. Сутормина выпустили, чтобы освежить.



Барриос сейчас не в лучшем состоянии, хотя сегодня сыграл гораздо лучше, чем в прошлых матчах. Надеемся, он преодолел спад, будет играть так, как мы ждём.



Жалко, что потеряли очки в домашних матчах. С „Брюгге“ играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты у нас были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам, чтобы играть в каждой встрече на победу. Шансы на выход в плей-офф небольшие. Будет тяжело, но будем делать всё, что в наших силах», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сергей Семак: расстроены результатом матча с «Лацио», «Зенит» мог выиграть