Роналду играет в 18-м подряд розыгрыше Лиги чемпионов. Больше только у Касильяса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, выйдя в основном составе туринцев на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем», оформил для себя 18-й розыгрыш крупнейшего европейского турнира подряд.
Больше португальца поочерёдно проведённых розыгрышей Лиги чемпионов имеет лишь испанский голкипер Икер Касильяс — 20 сезонов подряд.
Напомним, два первых матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 Роналду пропустил из-за заражения коронавирусом. В них его команда обыграла киевское «Динамо» (2:0) и уступила каталонской «Барселоне» (0:2). По итогам двух туров «Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы G.
Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. На его счету 130 голов в 170 матчах.
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